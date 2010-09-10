Корея кар или Рязань авто?

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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solnushock
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 окт 2009, 01:05

Корея кар или Рязань авто?

Сообщение solnushock » Вчера, 16:34

Автовладельцы Kia, посоветуйте, какой салон выбрать для покупки авто: Корея кар или Рязань авто? Какие подводные камни могут быть с тем и другим?
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