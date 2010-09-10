Корея кар или Рязань авто?
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 25 окт 2009, 01:05
Корея кар или Рязань авто?
Автовладельцы Kia, посоветуйте, какой салон выбрать для покупки авто: Корея кар или Рязань авто? Какие подводные камни могут быть с тем и другим?
Re: Корея кар или Рязань авто?
Семь лет назад выбрал корея-кар, пока не пожалел.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя