бюджетный проект 2-х этажной мини гостиницы в современном стиле от 500 мест

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Alexbub
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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бюджетный проект 2-х этажной мини гостиницы в современном стиле от 500 мест

Сообщение Alexbub » Вчера, 17:11

Приветствую вас!
Куплю проект галерейного типа эко гостиницы из сруба до 50 мест у моря . Приглашают на конференцию для Хореко , сайт здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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