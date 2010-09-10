бюджетный проект одноэтажной мини гостиницы из дерева от 30 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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бюджетный проект одноэтажной мини гостиницы из дерева от 30 номеров
Интересует строительный проект недорогого отеля с балконами до 150 мест за городом . Приглашают на конференцию для отельеров ссылка на их сайт. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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