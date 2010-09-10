инвестиционный проект трехэтажной отеля с балконами от 500 мест

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PetrPag
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инвестиционный проект трехэтажной отеля с балконами от 500 мест

Сообщение PetrPag » Вчера, 17:43

Закажу проект зданий одноэтажной гостиницы из сруба до 200 мест у моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства , смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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