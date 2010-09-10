бизнес план эко отеля из кирпича до 150 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

бизнес план эко отеля из кирпича до 150 номеров

Сообщение Igorbub » Вчера, 18:28

Приветствую!
Интересует проект зданий бюджетного отеля в современном стиле от 30 номеров у Черного моря . Приглашают на конференцию для готельеров сайт здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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