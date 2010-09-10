технический проект горнолыжной отеля из каркаса от 30 мест

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PetrPag
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технический проект горнолыжной отеля из каркаса от 30 мест

Сообщение PetrPag » Вчера, 18:38

Хэллоу!
Куплю проекты номеров 2-х этажной мини гостиницы из каркаса от 500 мест возле моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства , ссылка на их сайт. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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