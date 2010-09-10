архитектурный проект небольшой мини отеля из каркаса от 30 номеров

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Alexbub
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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архитектурный проект небольшой мини отеля из каркаса от 30 номеров

Сообщение Alexbub » Вчера, 19:15

Привет!
Интересует эконом проект недорогого мини отеля в средиземноморском стиле до 50 мест на берегу моря с террасами . Приглашают на конференцию для Хореко ссылка на их сайт. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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