эконом проект небольшой мини отеля в современном стиле от 500 мест
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
эконом проект небольшой мини отеля в современном стиле от 500 мест
Приветствую вас!
Интересует инвестиционный проект одноэтажного отеля в стиле шале до 150 номеров у моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Интересует инвестиционный проект одноэтажного отеля в стиле шале до 150 номеров у моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость