проекты номеров горнолыжной мини гостиницы в стиле хай тек до 200 мест
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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проекты номеров горнолыжной мини гостиницы в стиле хай тек до 200 мест
Добрый день!
Закажу типовой проект 2-х этажного отеля с балконами до 150 номеров у моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartirky.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Закажу типовой проект 2-х этажного отеля с балконами до 150 номеров у моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartirky.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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