проекты номеров горнолыжной мини гостиницы в стиле хай тек до 200 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

проекты номеров горнолыжной мини гостиницы в стиле хай тек до 200 мест

Сообщение Igorbub » Сегодня, 10:37

Добрый день!
Закажу типовой проект 2-х этажного отеля с балконами до 150 номеров у моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartirky.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость