Сообщение Igorbub » Сегодня, 10:37

Добрый день!

Закажу типовой проект 2-х этажного отеля с балконами до 150 номеров у моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartirky.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.