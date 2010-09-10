монолитный проект бюджетной мини гостиницы из каркаса до 150 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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монолитный проект бюджетной мини гостиницы из каркаса до 150 мест

Сообщение Alexbub » Сегодня, 10:53

Приветствую!
Интересует современный проект частной гостиницы из дерева от 30 номеров за городом . Приглашают на конференцию для HORECO , их сайт kvartyrky.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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