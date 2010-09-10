Сообщение Alexbub » Сегодня, 10:53

Приветствую!

Интересует современный проект частной гостиницы из дерева от 30 номеров за городом . Приглашают на конференцию для HORECO , их сайт kvartyrky.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.