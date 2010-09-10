готовый проект недорогой мини отеля из каркаса до 50 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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PetrPag
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готовый проект недорогой мини отеля из каркаса до 50 номеров

Сообщение PetrPag » Вчера, 17:39

Хэллоу!
Куплю бизнес-план горнолыжной гостиницы из сруба от 500 мест для курорта . Приглашают на конференцию для отельеров , вот страничка. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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