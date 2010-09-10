бюджетный проект дешевой мини отеля с балконами от 30 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
бюджетный проект дешевой мини отеля с балконами от 30 номеров
Приветствую!
Интересует инвестиционный проект недорогого мини отеля из кирпича до 150 номеров возле моря . Приглашают на конференцию для готельеров ,
смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Интересует инвестиционный проект недорогого мини отеля из кирпича до 150 номеров возле моря . Приглашают на конференцию для готельеров ,
смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость