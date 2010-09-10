проект горнолыжной мини гостиницы с балконами до 200 мест
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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проект горнолыжной мини гостиницы с балконами до 200 мест
Доброго времени суток!
Интересует проекты номеров бюджетной гостиницы с балконами до 200 номеров на берегу моря . Приглашают на конференцию для отельеров ,
смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Интересует проекты номеров бюджетной гостиницы с балконами до 200 номеров на берегу моря . Приглашают на конференцию для отельеров ,
смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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