монолитный проект горнолыжной мини отеля из каркаса до 50 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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монолитный проект горнолыжной мини отеля из каркаса до 50 номеров
здравствуйте!
Закажу проекты номеров горнолыжной гостиницы с балконами до 150 мест для санатория . Приглашают на конференцию для Хореко , сайт здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Закажу проекты номеров горнолыжной гостиницы с балконами до 150 мест для санатория . Приглашают на конференцию для Хореко , сайт здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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