строительный проект горнолыжной отеля с бассейном и сауной от 500 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

строительный проект горнолыжной отеля с бассейном и сауной от 500 мест

Сообщение Igorbub » Вчера, 19:18

Приветствую!
Интересует бизнес-план загородной гостиницы с балконами от 500 мест для курорта . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства ,
смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость