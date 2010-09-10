строительный проект трехэтажной гостиницы из бревен до 50 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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строительный проект трехэтажной гостиницы из бревен до 50 мест

Сообщение Alexbub » Вчера, 19:24

Доброе утро!
Закажу типовой проект одноэтажного мини отеля в современном стиле до 150 номеров на берегу моря с террасами . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства ,
смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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