бизнес план придорожной мини отеля из кирпича до 150 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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PetrPag
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бизнес план придорожной мини отеля из кирпича до 150 мест

Сообщение PetrPag » Вчера, 19:29

Доброе утро!
Закажу проект зданий одноэтажного мини отеля из кирпича от 30 номеров для горнолыжных курортов . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства ,
вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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