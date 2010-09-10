дизайн проект 3-х этажной отеля из дерева от 500 номеров

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Alexbub
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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дизайн проект 3-х этажной отеля из дерева от 500 номеров

Сообщение Alexbub » Вчера, 20:07

Доброго здоровья!
Куплю готовые типовые проекты элитной мини гостиницы в стиле хай тек от 500 номеров для курорта . Приглашают на конференцию для Хореко ,
вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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