дизайн проект двухэтажной гостиницы в стиле хай тек до 50 номеров
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дизайн проект двухэтажной гостиницы в стиле хай тек до 50 номеров
Доброе утро!
Куплю проект фасада частной мини гостиницы из каркаса до 150 мест возле моря . Приглашают на конференцию для Хореко ,
смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Куплю проект фасада частной мини гостиницы из каркаса до 150 мест возле моря . Приглашают на конференцию для Хореко ,
смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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