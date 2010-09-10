дизайн проект двухэтажной гостиницы в стиле хай тек до 50 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

дизайн проект двухэтажной гостиницы в стиле хай тек до 50 номеров

Сообщение Igorbub » Вчера, 20:09

Доброе утро!
Куплю проект фасада частной мини гостиницы из каркаса до 150 мест возле моря . Приглашают на конференцию для Хореко ,
смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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