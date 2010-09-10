архитектурный проект двухэтажной мини отеля из бревен от 20 номеров

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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архитектурный проект двухэтажной мини отеля из бревен от 20 номеров

Сообщение PetrPag » Сегодня, 05:54

здравствуйте!
Куплю архитектурный проект частного мини отеля из каркаса до 50 мест на берегу моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartirka.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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