Сообщение PetrPag » Сегодня, 05:54

здравствуйте!

Куплю архитектурный проект частного мини отеля из каркаса до 50 мест на берегу моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartirka.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.