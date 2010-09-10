Сообщение Alexbub » Сегодня, 05:59

Приветствую!

Куплю проект галерейного типа недорогой мини гостиницы из бревен от 20 мест возле моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.