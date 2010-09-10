современный проект дешевой гостиницы в стиле хай тек от 500 мест

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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современный проект дешевой гостиницы в стиле хай тек от 500 мест

Сообщение Alexbub » Сегодня, 05:59

Приветствую!
Куплю проект галерейного типа недорогой мини гостиницы из бревен от 20 мест возле моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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