Сообщение Igorbub » Сегодня, 06:03

Приветствую вас!

Интересует проект под ключ 3-х этажной мини гостиницы в стиле шале до 200 мест для курорта . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.