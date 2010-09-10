инновационный проект двухэтажной мини гостиницы из кирпича до 150 номеров
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инновационный проект двухэтажной мини гостиницы из кирпича до 150 номеров
Приветствую вас!
Интересует проект под ключ 3-х этажной мини гостиницы в стиле шале до 200 мест для курорта . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Интересует проект под ключ 3-х этажной мини гостиницы в стиле шале до 200 мест для курорта . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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