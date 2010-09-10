типовой проект трехэтажной отеля из бревен до 150 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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типовой проект трехэтажной отеля из бревен до 150 номеров

Сообщение Alexbub » Сегодня, 08:27

Приветствую вас!
Интересует проект под ключ 3-х этажной гостиницы из сип панели до 50 мест на берегу моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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