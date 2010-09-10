Сообщение Alexbub » Сегодня, 08:27

Приветствую вас!

Интересует проект под ключ 3-х этажной гостиницы из сип панели до 50 мест на берегу моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.