Инструменты и техника

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Инструменты и техника

Сообщение MILAh » Вчера, 12:39

Для тех кто сам строит, подкину совет где можно купить надежные инструменты/наборы инструментов, необходимую технику для строительста/ремонта/уборки Сеть магазинов БИГАМ https://www.bigam.ru, к сожалению, еще не открыла филиал в нашем городе. Но можно все заказать по интернету. Товары можно получить уже на следующий день после заказа, а купить их можнов рассрочку или кредит.
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