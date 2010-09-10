Инструменты и техника

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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Инструменты и техника

Сообщение MILAh » 01 фев 2018, 12:39

Для тех кто сам строит, подкину совет где можно купить надежные инструменты/наборы инструментов, необходимую технику для строительста/ремонта/уборки Сеть магазинов БИГАМ https://www.bigam.ru, к сожалению, еще не открыла филиал в нашем городе. Но можно все заказать по интернету. Товары можно получить уже на следующий день после заказа, а купить их можнов рассрочку или кредит.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Инструменты и техника

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:52

Я весь свой электроинструмент покупал в "Миллион Инструментов", цены оптимальные. Вот ссылка https://milliontool.ru/ на интересующий Вас товар, советую брать в средней ценовой категории, да бы не переплачивать, в качестве сборки разница не ощутима. Если возникнут какие-то вопросы, тогда стоит позвонить на горячую линию и вас проконсультируют.
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