готовые типовые проекты горнолыжной мини отеля в стиле хай тек от 30 мест
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готовые типовые проекты горнолыжной мини отеля в стиле хай тек от 30 мест
Хай!
Закажу современный проект небольшой гостиницы из дерева от 500 номеров за городом . Приглашают на конференцию для Хореко International Hospitality Conference,вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Закажу современный проект небольшой гостиницы из дерева от 500 номеров за городом . Приглашают на конференцию для Хореко International Hospitality Conference,вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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