современный проект бюджетной мини гостиницы в средиземноморском стиле до 200 номеров

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PetrPag
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современный проект бюджетной мини гостиницы в средиземноморском стиле до 200 номеров

Сообщение PetrPag » Вчера, 15:37

Приветствую!
Интересует архитектурный проект частной гостиницы в средиземноморском стиле от 30 номеров за городом . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference,сайт здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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