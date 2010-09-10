современный проект бюджетной мини гостиницы в средиземноморском стиле до 200 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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современный проект бюджетной мини гостиницы в средиземноморском стиле до 200 номеров
Приветствую!
Интересует архитектурный проект частной гостиницы в средиземноморском стиле от 30 номеров за городом . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference,сайт здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Интересует архитектурный проект частной гостиницы в средиземноморском стиле от 30 номеров за городом . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference,сайт здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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