проект одноэтажной отеля в стиле хай тек от 500 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

проект одноэтажной отеля в стиле хай тек от 500 номеров

Сообщение Igorbub » Вчера, 16:33

Приветики!
Куплю проект придорожной гостиницы с балконами от 20 мест на берегу моря . Приглашают на конференцию для Хореко International Hospitality Conference,смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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