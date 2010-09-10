проект под ключ придорожной мини отеля с бассейном и сауной от 20 мест
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проект под ключ придорожной мини отеля с бассейном и сауной от 20 мест
Салют!
Интересует монолитный проект недорогого отеля из сруба от 20 мест возле моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Интересует монолитный проект недорогого отеля из сруба от 20 мест возле моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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