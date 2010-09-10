проекты номеров частной мини отеля с балконами от 20 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Alexbub
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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проекты номеров частной мини отеля с балконами от 20 номеров

Сообщение Alexbub » Вчера, 17:37

здравствуйте!
Интересует инновационный проект дешевого отеля с бассейном и сауной от 500 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко International Hospitality Conference, смотри здесь. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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