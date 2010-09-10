бизнес план дешевой отеля в средиземноморском стиле до 50 мест
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бизнес план дешевой отеля в средиземноморском стиле до 50 мест
Приветствую вас!
Интересует дизайн проект трехэтажного мини отеля в стиле шале от 20 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства International Hospitality Conference, вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Интересует дизайн проект трехэтажного мини отеля в стиле шале от 20 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства International Hospitality Conference, вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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