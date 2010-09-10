проект частной мини отеля с бассейном и сауной до 150 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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PetrPag
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проект частной мини отеля с бассейном и сауной до 150 мест

Сообщение PetrPag » Вчера, 20:10

Доброго времени суток!
Интересует бизнес план одноэтажной гостиницы в стиле хай тек до 150 номеров у Черного моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference,смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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