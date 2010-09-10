готовый проект двухэтажной отеля из сруба от 30 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

готовый проект двухэтажной отеля из сруба от 30 мест

Сообщение Igorbub » Вчера, 20:34

Здравия желаю!
Интересует эконом проект бюджетного отеля из каркаса до 150 мест возле моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, ссылка на их сайт. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость