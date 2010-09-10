проекты номеров недорогой гостиницы в стиле хай тек от 500 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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проекты номеров недорогой гостиницы в стиле хай тек от 500 мест

Сообщение PetrPag » Сегодня, 02:25

Хэллоу!
Куплю монолитный проект трехэтажной гостиницы с балконами от 30 мест для санатория . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, ссылка на их сайт. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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