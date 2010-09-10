монолитный проект элитной гостиницы из кирпича до 50 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Alexbub

монолитный проект элитной гостиницы из кирпича до 50 номеров

Сообщение Alexbub » Сегодня, 02:26

Приветствую!
Куплю проекты номеров дешевого отеля в стиле хай тек от 30 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость