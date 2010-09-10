монолитный проект элитной гостиницы из кирпича до 50 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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монолитный проект элитной гостиницы из кирпича до 50 номеров
Приветствую!
Куплю проекты номеров дешевого отеля в стиле хай тек от 30 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Куплю проекты номеров дешевого отеля в стиле хай тек от 30 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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