монолитный проект трехэтажной мини отеля с бассейном и сауной до 200 номеров

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

монолитный проект трехэтажной мини отеля с бассейном и сауной до 200 номеров

Сообщение Igorbub » Сегодня, 02:28

Приветствую!
Куплю готовые типовые проекты двухэтажного отеля из сруба от 20 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость