монолитный проект трехэтажной мини отеля с бассейном и сауной до 200 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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монолитный проект трехэтажной мини отеля с бассейном и сауной до 200 номеров
Приветствую!
Куплю готовые типовые проекты двухэтажного отеля из сруба от 20 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Куплю готовые типовые проекты двухэтажного отеля из сруба от 20 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, смотри здесь. говорят будут спикеры из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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