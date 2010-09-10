проект зданий эко отеля с банкетным залом до 50 мест
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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проект зданий эко отеля с банкетным залом до 50 мест
Доброго здоровья!
Закажу инновационный проект недорогой гостиницы из кирпича от 500 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для HORECO International Hospitality Conference,вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Закажу инновационный проект недорогой гостиницы из кирпича от 500 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для HORECO International Hospitality Conference,вот страничка. говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Посоветуйте стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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