Качественные шведские стенки из бука для детей

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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Качественные шведские стенки из бука для детей

Сообщение Alexbub » Сегодня, 12:07

Качественные шведские стенки деревянные для взрослых до 120 кг с гимнастической трапецией можно выбрать в интернет магазине Happykiddi.com.ua. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Сумы , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
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