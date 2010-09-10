детские спортивные комплексы для улицы
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детские спортивные комплексы для улицы
Уличные тренажеры могут оказаться особенно важным приобретением для владельцев домов отдыха и санаториев, уличных кафе и ресторанов. Именно уличные тренажеры способны после одного взгляда привлечь детей. А какой дом отдыха выберут родители, если ребенок кричит: Мне нравится тут, догадаться нетрудно.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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