Сообщение Alexbub » Вчера, 15:53

Уличные тренажеры могут оказаться особенно важным приобретением для владельцев домов отдыха и санаториев, уличных кафе и ресторанов. Именно уличные тренажеры способны после одного взгляда привлечь детей. А какой дом отдыха выберут родители, если ребенок кричит: Мне нравится тут, догадаться нетрудно.

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