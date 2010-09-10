новые площадки для спорта
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
- Откуда: Ukraine
- Контактная информация:
новые площадки для спорта
Увлекательность занятий на уличных тренажерах особенно привлекает детей, к тому же, дает им почувствовать себя как папа или как мама, которые занимаются во взрослых тренажерных залах. За такой игрой ребенок, совершенно незаметно для себя может получить достаточную нагрузку на все группы мышц, что положительно влияет на его развитие.
[url=sportivniy.biz.ua]Смотрите у нас силовые уличные спортивные комплексы[/url] от широко известного завода-производителя
[url=sportivniy.biz.ua]Смотрите у нас силовые уличные спортивные комплексы[/url] от широко известного завода-производителя
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость