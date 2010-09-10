Сообщение PetrPag » Вчера, 16:10

Увлекательность занятий на уличных тренажерах особенно привлекает детей, к тому же, дает им почувствовать себя как папа или как мама, которые занимаются во взрослых тренажерных залах. За такой игрой ребенок, совершенно незаметно для себя может получить достаточную нагрузку на все группы мышц, что положительно влияет на его развитие.

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