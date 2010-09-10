Сообщение Igorbub » Вчера, 16:34

Свой собственный тренажерный комплекс. Это звучит гордо и престижно. Более того это реально потому что доступно. Достаточно просто купить тренажеры для улицы . и вы получите очень эффективный спортивный зал, для которого не требуется отдельное помещение. Преимущества и удобства спортивных уличных тренажеров, как говорится, налицо. Во-первых, заниматься можно в любое удобное время, не покидая пределов своего приусадебного участка, во-вторых, не нужно тратить деньги на оплату абонемента.

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