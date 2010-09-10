тренажер бубновского облегченный
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тренажер бубновского облегченный
Конструкция нашего тренажера МТБ-1 представляет собой блочную рамку одинарную с набором грузовых стеков (60, 80,105 кг), которые Вы можете регулировать в зависимости от состояния больного и курса лечения, прописанного врачом. Благодаря свободной верхней и нижней тяги тренажера Бубновского Вы можете выполнять широкий комплекс комбинаций различных упражнений для мышц спины, рук и ног. Универсальность и небольшие габариты тренажера МТБ 1 делают его доступным для размещения как у Вас дома или в офисе так и в тренажерном зале.
С одной блочной рамой тренажеры мтб 2 для кинезитерапии распродажа у надежного завода реабилитационных тренажеров для больниц .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения остеохандроза Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Львов , Одесса , Сумы , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
С одной блочной рамой тренажеры мтб 2 для кинезитерапии распродажа у надежного завода реабилитационных тренажеров для больниц .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения остеохандроза Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Львов , Одесса , Сумы , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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