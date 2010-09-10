тренажер бубновского мтб 2

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

тренажер бубновского мтб 2

Сообщение Igorbub » Вчера, 19:59

Многофункциональный тренажер доктора Бубновского (МТБ) результат длительной работы со сложными недугами костно-мышечной системы, его действие направлено на активизацию глубоких позвоночных мышц и суставов в режиме декомпрессии, что позволяет пациенту избавиться от мышечных спазмов без операций и медикаментозного блокирования болевых синдромов.

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