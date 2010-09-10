тренажер бубновского мтб 2
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тренажер бубновского мтб 2
Многофункциональный тренажер доктора Бубновского (МТБ) результат длительной работы со сложными недугами костно-мышечной системы, его действие направлено на активизацию глубоких позвоночных мышц и суставов в режиме декомпрессии, что позволяет пациенту избавиться от мышечных спазмов без операций и медикаментозного блокирования болевых синдромов.
Одинарные тренажеры мтб распродажа у лучшего завода-производителя реабилитационных тренажеров для лечения грыжи позвоночника .
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Одинарные тренажеры мтб распродажа у лучшего завода-производителя реабилитационных тренажеров для лечения грыжи позвоночника .
Магазин спорттоваров Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Запорожье , Луцк , Полтава , Тернополь , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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