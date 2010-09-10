тренажер мтб 1 4

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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тренажер мтб 1 4

Сообщение PetrPag » Сегодня, 02:10

Конструкция нашего тренажера МТБ-1 представляет собой блочную рамку одинарную с набором грузовых стеков (60, 80,105 кг), которые Вы можете регулировать в зависимости от состояния больного и курса лечения, прописанного врачом. Благодаря свободной верхней и нижней тяги тренажера Бубновского Вы можете выполнять широкий комплекс комбинаций различных упражнений для мышц спины, рук и ног. Универсальность и небольшие габариты тренажера МТБ 1 делают его доступным для размещения как у Вас дома или в офисе так и в тренажерном зале.
Двойные тренажеры профессора Бубновского лучшие скидки от широкоизвестного завода спортивных тренажеров для лечения позвоночника .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения суставов Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Ровно , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
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