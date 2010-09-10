домашний тренажер бубновского
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домашний тренажер бубновского
Эта модель тренажера для кинезитерапии (аналог тренажера Бубновского МТБ-1) разработана в результате многолетней работы в Центрах кинезитерапии с больными с заболеваниями спины и костно-мышечной системы. Благодаря тренажеру МТБ 1 Вы можете быстро и эффективно снять боли в спине, восстановить подвижность Ваших суставов, убрать мышечные спазмы и разработать различные группы мышц спины и не только.
Во время занятия на том самом тренажере Бубновского используется свойство декомпрессионности движения. Декомпрессионность движения - это процесс, когда при выполнении упражнения уменьшается контакт поверхностей суставов за счет вытяжения, благодаря которому возможно избежать вытирания хрящей и работают только мышцам. Антигравитационное упражнение - это упражнения, которые проходят в подвешенном состоянии. Во время данных упражнение туловище или конечности висят (находятся) в воздухе и благодаря этому достигается максимальная разгрузка суставов и вытяжение больных мышц и связок.
Домашние тренажеры Бубновского мтб 1 супер акция от известного завода-производителя спортивных тренажеров для детей .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения межпозвоночной грыжи Happykiddi.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Запорожье , Луцк , Николаев , Сумы , Харьков , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Во время занятия на том самом тренажере Бубновского используется свойство декомпрессионности движения. Декомпрессионность движения - это процесс, когда при выполнении упражнения уменьшается контакт поверхностей суставов за счет вытяжения, благодаря которому возможно избежать вытирания хрящей и работают только мышцам. Антигравитационное упражнение - это упражнения, которые проходят в подвешенном состоянии. Во время данных упражнение туловище или конечности висят (находятся) в воздухе и благодаря этому достигается максимальная разгрузка суставов и вытяжение больных мышц и связок.
Домашние тренажеры Бубновского мтб 1 супер акция от известного завода-производителя спортивных тренажеров для детей .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения межпозвоночной грыжи Happykiddi.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Запорожье , Луцк , Николаев , Сумы , Харьков , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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