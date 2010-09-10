дизайн интерьеров номеров дешевой гостиницы с банкетным залом
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дизайн интерьеров номеров дешевой гостиницы с банкетным залом
Добрый дечер!
Интересует внешний дизайн дешевого отеля с банкетным залом до 150 мест для санатория . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, [url=otel.kvartyrka.biz.ua]смотри здесь[/url], говорят будут докладчики из Европы, Геманиии , Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Интересует внешний дизайн дешевого отеля с банкетным залом до 150 мест для санатория . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, [url=otel.kvartyrka.biz.ua]смотри здесь[/url], говорят будут докладчики из Европы, Геманиии , Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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