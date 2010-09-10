тренажер бубновского для домашнего применения

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PetrPag
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тренажер бубновского для домашнего применения

Сообщение PetrPag » Вчера, 17:38

Чем МТБ отличается от других тренажеров?
Данный тренажер особенный: МТБ представляет собой конструкцию из двух «арок», подвижных блоков и утяжелителей, благодаря которым можно достичь знаменитого и такого важного эффекта антигравитации. Именно антигравитационным эффектом и славится тренажер Бубновского.
Что дает антигравитация?
Режим антигравитации позволяет проводить упражнения без нагрузки на позвоночник (в состоянии декомпрессии), что особенно важно в лечении грыж межпозвонковых дисков.

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