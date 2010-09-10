тренажер бубновского для домашнего применения
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тренажер бубновского для домашнего применения
Чем МТБ отличается от других тренажеров?
Данный тренажер особенный: МТБ представляет собой конструкцию из двух «арок», подвижных блоков и утяжелителей, благодаря которым можно достичь знаменитого и такого важного эффекта антигравитации. Именно антигравитационным эффектом и славится тренажер Бубновского.
Что дает антигравитация?
Режим антигравитации позволяет проводить упражнения без нагрузки на позвоночник (в состоянии декомпрессии), что особенно важно в лечении грыж межпозвонковых дисков.
Спаренные тренажеры мтб 1 супер акция от знаменитого завода-производителя спортивных тренажеров для лечения позвоночника .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения спины Happykiddi.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Кропивницкий , Одесса , Сумы , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Данный тренажер особенный: МТБ представляет собой конструкцию из двух «арок», подвижных блоков и утяжелителей, благодаря которым можно достичь знаменитого и такого важного эффекта антигравитации. Именно антигравитационным эффектом и славится тренажер Бубновского.
Что дает антигравитация?
Режим антигравитации позволяет проводить упражнения без нагрузки на позвоночник (в состоянии декомпрессии), что особенно важно в лечении грыж межпозвонковых дисков.
Спаренные тренажеры мтб 1 супер акция от знаменитого завода-производителя спортивных тренажеров для лечения позвоночника .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения спины Happykiddi.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Кропивницкий , Одесса , Сумы , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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