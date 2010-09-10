мтб 1 4 многофункциональный тренажер бубновского

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Alexbub
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мтб 1 4 многофункциональный тренажер бубновского

Сообщение Alexbub » Вчера, 17:39

Каковы особенности работы тренажера Бубновского?
- Абсолютная безопасность, т.к. все упражнения проводятся при разгрузке позвоночника, поэтому тренажер рекомендован для лечения самых тяжелых проблем – грыж межпозвонковых дисков, протрузий, переломов позвоночника.
- Уникальная система упражнений позволяет ощутимо снять боли без лекарств и улучшить качество жизни.
- Обеспечивает ликвидацию мышечного спазма за счет активизации работы глубоких мышц спины в режиме декомпрессии, что способствует питанию позвоночного столба и суставов.
- Не требует подключения других тренажеров. Это освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме.

Спаренные тренажеры Сергея Бубновского заказать у широкоизвестного завода-производителя спортивных тренажеров для лечения межпозвоночной грыжи .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения шейного остеохондроза Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Луцк , Одесса , Тернополь , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
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