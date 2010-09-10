универсальный тренажер бубновского
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универсальный тренажер бубновского
Основатель современной кинезитерапии, д.м.н. профессор кафедры медико-биологических дисциплин и адаптивной физической культуры Бубновский Сергей Михайлович.
О стеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков и без них, различные отклонения в суставах (в том числе ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева), востановление после операции на позвоночнике, суставах и компрессионных переломов позвоночника – все эти и многие другие проблемы успешно решаются в Центрах профессора С.М. Бубновского.
С двумя блочными рамами тренажеры мтб 1 4 для кинезитерапии лучшая цена от надежного завода реабилитационных тренажеров для лечения позвоночника .
Спортивный магазин Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Львов , Полтава , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
О стеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков и без них, различные отклонения в суставах (в том числе ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева), востановление после операции на позвоночнике, суставах и компрессионных переломов позвоночника – все эти и многие другие проблемы успешно решаются в Центрах профессора С.М. Бубновского.
С двумя блочными рамами тренажеры мтб 1 4 для кинезитерапии лучшая цена от надежного завода реабилитационных тренажеров для лечения позвоночника .
Спортивный магазин Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Львов , Полтава , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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